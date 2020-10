Una novità, quattro ritorni e un assente eccellente nel gruppo dei 33 convocati dal ct dell'Italrugby Franco Smith in preparazione dei due recuperi del Sei Nazioni contro l'Irlanda a Dublino (24 ottobre) e con l'Inghilterra a Roma (il 31). La novità si annuncia di qualità: il mediano di mischia di origini italiane, Stephen Varney, nella scorsa stagione protagonista con l'under 20 azzurra, e ora in evidenza nella Premiership inglese con la maglia del Gloucester. Un candidato per un posto da titolare. Jake Polledri, suo compagno di club, torna tra i convocati assieme al padovano Matteo Minozzi (Wasps) e ai piloni Pietro Ceccarelli (Brive) e Simone Ferrari (Benetton), quest'ultimo in azzurro dopo parecchio tempo tra infortuni e inspiegabili cali di rendimento. L'assente illustre è invece l'ex capitano Sergio Parisse che a 37 anni si sta togliendo grosse soddisfazioni a Toulon, che ha guidato fino alla finale di Challenge a suon di mete. Conferme per Leonardo Ghiraldini (svincolato), gli esordienti Riccardo Favretto (Mogliano-Benetton), Paolo Garbisi e Gianmarco Lucchesi (Benetton), Federico Mori e Jacopo Trulla (Calvisano). Monty Ioane (Benetton), ancora in veste di invitato in attesa dell'equiparazione. Ritrovo domenica a Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA