«Ci sono stati momenti in cui ho capito Pantani e ho avuto paura. Ho provato in parte quello che aveva provato lui. Era il 2010 e mi sono trovato coinvolto con tutta la squadra in una vicenda di doping, indagato e messo al bando. Da vincitore di un mondiale a campione stretto in un angolo, e senza potermi difendere. E proprio nel momento migliore della carriera, quando bastava soltanto farmi vedere con la maglia iridata e firmare autografi. Invece... È stato fondamentale avere accanto mia moglie Daniela. Marco si è trovato solo e in un...