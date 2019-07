CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ci siamo conosciuti nel 1990 a Viareggio, dove si svolgeva la prima riunione tra arbitri e capitani di squadre di serie A da noi inventata per l'inizio del campionato e finora sempre in vigore. Sto parlando di Paolo Casarin, veneto di Mestre, ex arbitro italiano e internazionale, in quell'anno chiamato a svolgere il gravoso compito di designatore degli arbitri di serie A e B. Appartenente alla sezione Aia di Milano, nel 1971 debuttò in serie A, dirigendo Bologna-Torino. Al 1979 risalgono le sue prime partite a livello internazionale, al...