CI PENSA CR7 ENTRA E SALVA LA JUVENTUS

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ronaldo entra a metà ripresa ed evita il 1° ko in campionato alla Juventus, costretta a giocare buona parte del 2° tempo in dieci per la contestata espulsione di Bentancur. A Bergamo finisce 2-2 una gara ricca di emozioni, ben giocata dall'Atalanta che riscatta il pessimo inizio e s'illude con la doppietta di Zapata, prima del colpo vincente dell'ex Pallone d'oro tenuto inizialmente in panchina da Allegri. Per la capolista è il 2° pareggio dopo quello col Genoa che interrompe una striscia di 8 vittorie e lascia qualche rimpianto, senza...