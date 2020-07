Ci ha visto lungo Sarri quando alla vigilia ha detto che ci sarebbe stato da soffrire. Ma probabilmente non si immaginava quanto. Al Mapei sembra quasi una formalità dopo l'uno-due micidiale Danilo-Higuain, ma sul 2-0 si spegne ancora una volta la luce, il Sassuolo rimonta furiosamente fino al 3-2 e Alex Sandro trova il 3-3 finale, di testa. La Juve conquista due punti nelle ultime tre partite e il dato che fa più riflettere sono i 9 gol subiti nelle ultime tre partite: quattro dal Milan, due dall'Atalanta, e tre al Mapei. C'è qualcosa che non va in questa squadra, non è solo un problema di singoli ma di equilibri e di fase difensiva, derubricare la questione a «blackout che possono capitare» rischia di essere pericoloso, soprattutto in chiave Champions. Sarri rispolvera Chiellini e Higuain titolari a sorpresa con Danilo al posto dello squalificato Cuadrado. A centrocampo torna Pjanic con Bentancur e Matuidi, in attacco Dybala parte dalla panchina.

TITOLARE

Capitan Chiellini torna titolare a 5 mesi dall'ultima volta (22 febbraio 2020 contro la Spal), ma la sua partita dura 45 minuti, in affanno e fuori per noie fisiche. De Zerbi risponde con Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo nel 4-2-3-1 ma parte subito forte la Juve che sfonda praticamente alla prima occasione, con uno schema da corner. Assist rasoterra preciso di Pjanic per Danilo che dal limite dell'area fulmina Consigli, impallato dai suoi difensori. La Juve non abbassa il ritmo, con grande intensità e buon palleggio, e sempre dai piedi di Pjanic nasce il raddoppio: assist col contagiri del bosniaco che pesca Higuain di prima, tenuto in gioco da Chiriches, a tu per tu con Consigli. Ma il Sassuolo non molla, e sfiora il gol in almeno tre occasioni nitide: due uscite di Szczesny su Caputo e Berardi, e una botta di Muldur deviata, che esalta Szczesny. La Juve balla in difesa, Chiellini è ancora indietro di condizione e de Ligt stringe i denti per il solito problema alla spalla, ma è limitato dal dolore. Il gol del Sassuolo è nell'aria, e arriva con azione insistita Muldur, Caputo, Djuricic, con palla all'incrocio e la coppia centrale juventina in difficoltà. Il Sassuolo capisce che è il momento di insistere e alza il baricentro, acquistando campo e fiducia, mentre la Juve sembra in confusione, subisce l'inerzia del Sassuolo rischiando troppo. Szczesny salva almeno 4 occasioni clamorose, altrettante nella ripresa, la coppia centrale sbanda. Nell'intervallo Sarri lascia negli spogliatoi Chiellini, alle prese con alcune noie fisiche dopo il lungo stop, e la Juve, come a Milano, si spegne improvvisamente. Ingenuità di Bentancur su Caputo al limite, punizione golosa che Berardi trasforma nel 2-2 con una parabola straordinaria, il suo primo gol alla Juve in carriera. E subito dopo arriva il 3-2, Berardi taglia in due una difesa juventina immobile, e Caputo trova il tap-in vincente. La Juve prova a riorganizzarsi intorno ai nuovi entrati, Dybala e Rabiot rivitalizzano i compagni che rivedono la luce e trovano il 3-3 finale con il colpo di testa vincente di Alex Sandro, su corner di Bentancur. Un punto in più verso lo scudetto, ma la Signora è troppo vulnerabile.

Alberto Mauro

