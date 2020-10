Chissà se in questi giorni Pippo Inzaghi avrà il tempo di dare qualche consiglio al fratello Simone, prossimo avversario dell'Inter, che dilaga con il Benevento ed è davvero bella da vedere. Funziona tutto (o quasi) alla squadra di Antonio Conte, brava nel segnare dopo soltanto 28 secondi con un'azione che poi è la sintesi del match. Le squadre non fanno nemmeno in tempo a entrare in campo che Kolarov apre per Hakimi. L'esterno è imprendibile per Barba, palla in area per Lukaku ed è gol. In sostanza, questo è quello che vuole l'ex ct dai nerazzurri.

LETALE

La squadra è veloce, legge prima i pericoli ed è letale in fase offensiva. Con un Lukaku così sarà difficile per le rivali scudetto contrastare l'Inter. Ma non c'è soltanto il belga da tenere d'occhio. Hakimi è forse il miglior acquisto di questa serie A. Un giocatore capace di far fare un salto di qualità importante ai nerazzurri. Corre, attacca, manda in tilt una difesa intera. È imprendibile ed è ben aiutato da Skriniar in fase difensiva. La retroguardia del Benevento è da rivedere. Con la Sampdoria era sotto di due gol dopo 18', con l'Inter di tre reti dopo 29'. Ma se con i blucerchiati Inzaghi era riuscito a ribaltare il risultato con la doppietta di Caldirola e il sigillo di Letizia, contro l'Inter si accorge che è tutta un'altra storia.

Dopo il vantaggio di Lukaku, raddoppia Gagliardini, triplica ancora il belga e accorcia Caprari. Non è, però, l'inizio della rimonta. Perché sul finire del primo tempo i nerazzurri realizzano addirittura il quarto sigillo con Hakimi e sfiorano il definitivo colpo del ko con Vidal. Inzaghi corre ai ripari e cerca di cambiare sistema di gioco con gli inserimenti di Foulon e Tuia. Il Benevento sembra giovarne, ma il diagonale di Moncini che finisce sul palo è soltanto uno dei suoi pochi lampi. Perché nella girandola delle sostituzioni di Conte è Lautaro Martinez a realizzare la quinta rete. Con l'ennesima azione meravigliosa dell'Inter guidata da Sanchez.

Ancora di Caprari, poi, il gol del 2-5 finale. Anche se è davvero presto per parlare di scudetto, nella corsa al titolo l'Inter non può nascondersi.

CONTE NON SI NASCONDE

E Conte non nasconde la soddisfazione: «Ho visto come l'idea di gioco che portiamo avanti non sia cambiata, malgrado cambino gli interpreti, questa sera ben sette. Quest'Inter gioca al calcio, crea tante situazioni, anche se prendiamo troppi gol: dobbiamo essere più equilibrati. Abbiamo la base di un anno di lavoro, questo non è poco rispetto alla passata stagione».

Il tecnico aggiunge: «Noi favoriti per lo scudetto? Siamo contenti di questo. La sfida Juve-Napoli? Me la godrò in tv. Vinca il migliore, ma si sta sottovalutando troppo il Napoli».

Roberto Salvi

