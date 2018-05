Chievo, dall'inferno al (quasi) paradiso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTRE PARTITEIl Crotone è candidato a far compagnia a Verona e Benevento, in serie B. Domenica, dalle 18, dovrebbe vincere a Napoli e sperare che la Spal non batta la Sampdoria: gli emiliani hanno i confronti diretti favorevoli. Meno rischi per il Cagliari, che ha un punto in più e ospiterà l'Atalanta. Ancor meno per il Chievo (col Benevento) e l'Udinese con il Bologna: ad entrambe potrebbe bastare il pari. La lotta per non retrocedere entusiasma, molto più della Champions e dell'Europa league. Ieri, la Spal era salva sino a metà...