CHIEVO, CHIESTA LA STANGATA

IL PROCESSOIl Chievo, naturalmente, spera di fare come il Parma, che rischiava la serie B, anche soltanto con i 6 punti di penalizzazione, ma se l'è cavata con una multa. Difficilmente finirà così, perchè un conto è un tentativo di illecito sgangherato, una preghiera scherzosa a non impegnarsi troppo, fatta da Calaiò a due ex compagni dello Spezia. Un altro, invece, una società con 64 milioni di debiti, da bilancio di due stagioni fa, che per sopravvivere in serie A è stata quasi costretta a plusvalenze dubbie. Il Chievo rischia 15...