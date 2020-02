I RIVALI

VERONA Il Chievo occupa il nono posto in classifica a quota 34, escluso dalla zona playoff. Una posizione che non può soddisfare Luca Campedelli, patròn dei mussi. Il successo (2-0 con doppietta di Emanuele Giaccherini) ottenuto nello scorso turno ai danni della Salernitana di Gian Piero Ventura però ha riportato un po' di fiducia nel clan gialloblù e dato respiro a Michele Marcolini, la cui panca era piuttosto traballante. Ora in casa veronese si punta con decisione al successo nel match di domani alle 15 con il Pordenone, con l'obiettivo di scavalcarlo. Un'impresa ritenuta non impossibile da Giaccherini e compagni, ma nemmeno semplicissima. I ramarri non vivono un momento eccezionale. In casa però hanno fatturato 27 dei 36 punti sin qui conquistati. I mussi d'altra parte lontano dal Bentegodi hanno vinto due sole volte, la prima a Venezia (2-0 il 14 settembre) e l'ultima al Picchi di Livorno (4-3 l'ormai lontanissimo 5 ottobre). Due sono state pure le sconfitte e 6 i pareggi. Per il match con i ramarri mister Marcolini dovrà fare a meno degli squalificati Esposito e Cesar, che dovrebbero essere rimpiazzati da Obi e Vaisanen. I ramarri dovranno però guardarsi particolarmente da Emanuele Giaccherini. L'ex nazionale quasi certamente verrà confermato nella posizione di trequartista, alle spalle degli esperti attaccanti Meggiorini e Djordjevic.

Sarà Davide Ghersini a dirigere la sfida. Il fischietto della sezione di Genova ha già arbitrato i neroverdi il 14 dicembre a Cosenza. Ne uscì una vittoria per 2-1, propiziata da una doppietta di Strizzolo. Domani Ghersini sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Tardino e Riccardo Annalor, mentre il quarto uomo sarà Francesco Cosso.

da.pe.

