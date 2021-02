La Juve rischia il naufragio a Oporto, ma sotto di due reti trova il gol salvagente di Chiesa che tiene vive le speranze di passaggio del turno, e reclama un rigore (netto) su Ronaldo nel finale. È il Porto ma sembra l'Atletico Madrid, evocato profeticamente da Pirlo alla vigilia, mentre la Juve incassa la seconda sconfitta consecutiva, e questa fa male.

Il sorteggio Champions sulla carta più favorevole si trasforma in un trappolone, ma sono i bianconeri a complicarsi la vita regalando il vantaggio senza reagire, mettendo la partita sul binario più favorevole possibile per il Porto che non subiva gol da 5 gare consecutive in Champions.

IN SALITA

Conceiçao colpisce a freddo senza pietà dopo appena un minuto di gioco: leggerezza imperdonabile di Bentancur in area e pallone regalato all'iraniano Taremi. Szczesny ci prova alla disperata ma è 1-0 Porto, gara in salita. La reazione è frenetica e poco strutturata, Juve in grandissima difficoltà nel giro palla di fronte al pressing. Le due linee a quattro del Piorto sono serrate e spezzano in due tronconi la squadra di Pirlo, stritolando i centrocampisti centrali. In più dopo mezz'ora Pirlo perde Chiellini per un problema al polpaccio, al suo posto Demiral, e nel finale si fa male anche de Ligt ma rimane in campo.

Il primo guizzo è una rovesciata - piuttosto casuale - di Rabiot in chiusura di primo tempo, ma come a Napoli prima frazione di gioco buttata via e seconda a rincorrere. Manca l'equilibrio delle 6 vittorie consecutive, probabilmente compromesso dalle assenze più pesanti del previsto di Bonucci, Cuadrado e Arthur, i tre cervelli pensanti di Pirlo. Ragiona invece benissimo il Porto, che a inizio ripresa affonda per la seconda volta, con una puntualità quasi chirurgica: 20 secondi dall'inizio della ripresa, altro blackout juventino su affondo di Manafa dalla destra che crossa in mezzo per Marega, bravo ad anticipare de Ligt e superare Szczesny per il 2-0. Fatica anche Ronaldo, con l'attenuante di non essere mai stato innescato, ma all'ultimo respiro protesta giustamente per un fallo in area di Zaidu, Del Cerro Grande sorvola.

QUESTIONE DI APPROCCIO

Nel finale l'ingresso di Morata (il migliore dei suoi insieme a Chiesa) suona la carica e qualcosa si muove: azione in profondità di Rabiot, che serve in mezzo un pallone d'oro per Chiesa, bravissimo a prendere in controtempo Marchesin, per la rete dell'1-2 che regala ai bianconeri più di una speranza il 9 marzo allo Stadium.

«Non so spiegarmi l'approccio - il commento di Chiesa -, forse c'era troppa tensione, l'abbiamo messa noi in salita subito e in Champions le distrazioni le paghi. Il nostro gol sarà decisivo per il ritorno, allo Stadium sarà un'altra partita».

