DONNARUMMA 6

Non deve fare grandi interventi, quel poco lavoro è ben gestito. Come sempre, da veterano. Sfiora il non giudicabile.

FLORENZI 6

Molto attento nelle diagonali e nella fase difensiva in generale, qualche pecca quando deve attaccare. Impreciso nei passaggi, poco attivo nei cross.

BONUCCI 6

Un mezzo liscio dà il là all'azione più pericolosa della Polonia. Un errore non da lui, al quale rimedia Emerson. Poi, meglio.

ACERBI 6,5

Tiene botta contro il colosso Lewandowski e non solo. Degno sostituto di Chiellini. Pulito e attento, sempre.

EMERSON 6,5

La Nazionale spinge molto a sinistra, sfruttando il suo piede sinistro, utile anche in fase difensiva, quando nega un gol a Lewandowski, da difensore vero. Pericoloso, in area avversaria, anche nel secondo tempo. Continuo.

BARELLA 6,5

Velocizza ogni palla, pressing ad alta intensità. Inserimenti, pure. Qualche imprecisione, sì. Normale. Ma è in buona forma ed è difficile farne a meno.

JORGINHO 5,5

Meno puntuale e preciso del solito, perde, insolitamente, qualche pallone di troppo, asfissiato dalla marcatura anni 70 di Clikh. Molte ripartenze vengono sgonfiate in partenza e Mancini si infuria, non era abituato.

VERRATTI 6

Mancini cerca da lui l'imbucata giusta per gli inserimenti dei centrocampisti o degli esterni. Si trova nell'asse migliore dell'Italia, quella di sinistra, che parte da Emerson e arriva a Pellegrini, qualcosa di più si poteva fare.

CHIESA 5

Un'occasione (grossa) sprecata in avvio, ma riempie la fascia con numerosi uno contro uno con Bereszynski. Non sempre vanno a buon fine. Si spegne via via.

BELOTTI 5

Fa spalla a spalla con Glik nel cuore dell'area, spesso si defila per andare a cercare gloria. Serata di grande impegno, ma senza grosse soddisfazioni. La palla a Chiesa, comunque, è sua. Prende un' ammonizione, che gli farà saltare l'Olanda a Bergamo.

PELLEGRINI 6,5

Pimpante, reattivo, abile nelle due fasi e sulle due fasce, prima a sinistra (alto) e poi a destra (sempre alto). Rigenerato.

KEAN 6

Ha le sensazioni e gli sguardi di quello che entra e decide la partita. Invece, tanto rumore per nulla. La partita non la decide, ma entra bene e crea. Positivo.

MANCINI 6

Il calcio dell'Italia è gradevole, il lavoro di Mancini è evidente. In Polonia torna il vecchio problema del gol, Ma creando gioco, prima o poi, tra Belotti, Immobile, Caputo, qualcosa arriverà. Per ora si torna a casa con un punto. Che è poco.

Alessandro Angeloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA