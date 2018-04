Chiellini: «Conterà di più la testa che la tattica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BIG MATCHTORINO La Juventus non ha mai perso, da quando gioca nel suo Stadium, uno scontro diretto al vertice, e partendo da questa considerazione, si sente pronta a respingere l'assalto del Napoli. Sperando che Pjanic, assente per un problema muscolare a Crotone, sia al 100%. Ieri il bosniaco si è allenato in parte con il gruppo, l'ultima parola nella rifinitura di oggi. Anche Mandzukic sembra pienamente recuperato dalla gastroenterite. Juve-Napoli, a 5 giornate dalla fine del campionato, con i bianconeri a +4, «sarà un passaggio...