CHIELLINI ALZA IL MURO «ORA SERVE FIDUCIA»

NATIONS LEAGUEBOLOGNA La nazionale è partita ieri pomeriggio dal capoluogo emiliano per il Portogallo, dopo la sfida di venerdì sera e gli allenamenti a Castel San Pietro Terme, a porte chiuse. L'entusiasmo è per Roberto Mancini, seguito anche dai genitori, in tribuna, in particolare il papà ricorda l'esordio nel Bologna: «Grazie a Perani. E il primo tesseramento, a 13 anni, il debutto in A. In nazionale meritava un trattamento diverso, la panchina azzurra è quasi un risarcimento». Nella Dotta c'è entusiasmo ma pure maleducazione, vari...