Chiellini: «A Madrid ci vuole una sana follia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDA DEL BERNABEUTORINO Il sogno della Champions dopo lo 0-3 dell'andata è quasi un miraggio. Ma la Juventus non si arrende. Poche ore per alimentare le speranze di una rimonta che farebbe entrare i bianconeri nella storia con un'impresa leggendaria.«Nel calcio non si sa mai» strizza l'occhio Giorgio Chiellini, abbastanza esperto da sapere che sognare una rimonta, specialmente contro la squadra campione d'Europa e del mondo, è il primo passo per realizzarla. Senza Dybala, ma con Pjanic e Benatia recuperati dopo la squalifica scontata...