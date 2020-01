Chiamatelo Mister Doppietta: Romelu Lukaku porta la propria forma straripante anche in Coppa Italia, dove la doppietta del totem nerazzurro la terza nelle ultime quattro gare - caratterizza il 4-1 con cui l'Inter elimina un Cagliari dimesso. Lo show contro i sardi vale i quarti contro la vincente di Fiorentina-Atalanta (oggi alle 15) e aiuta il morale dopo il sorpasso subito dalla Juventus, ma è soprattutto sul mercato che l'Inter gioca la propria partita-scudetto. E le piste calde sono numerose almeno quanto le occasioni create nel match di Coppa Italia: ormai certo lo scambio con la Roma, con Matteo Politano destinato ai giallorossi per coprire l'infortunio di Niccolò Zaniolo per un Leonardo Spinazzola destinato a diventare il riferimento di Antonio Conte sulla corsia mancina. Lo scambio di prestiti (30 milioni la valutazione di entrambi i giocatori), con obbligo di riscatto, vive oggi la fase della visite mediche. A centrocampo è atteso Christian Eriksen, che preferirebbe l'Inter al Psg, ma ieri la dirigenza nerazzurra ha parlato con il Manchester United per Thahit Chong, 20enne attaccante esterno. Senza dimenticare Olivier Giroud.

Il mercato impegna l'Inter più della Coppa Italia: il match degli ottavi dura virtualmente 23 secondi, quelli che servono a Lukaku per sbloccare la sfida su involontaria imbucata di Oliva, che invece di servire Pisacane manda in porta l'avversario più in forma, che già a Napoli otto giorni fa aveva approfittato di due regali altrui. Lukaku brilla anche senza Lautaro Martinez ma con Alexis Sanchez, al rientro dopo oltre 100 giorni: la coppia arrivata dal Manchester United si cerca e si trova, ben supportata da un Borja Valero che sale in cattedra e da un Barella dinamico emerso proprio nel Cagliari. Il tutto, mentre la squadra di Rolando Maran è la sbiadita controfigura della sorpresa dei primi mesi della stagione: reduci da quattro sconfitte in campionato, i sardi si piegano subito al verdetto di San Siro, e come contro la Juventus la partita finisce virtualmente sull'1-0 generato da un disimpegno errato.

Il bis nerazzurro non arriva subito, perché all'11' Lukaku gira in rete di testa ma è in fuorigioco millimetrico. Serve attendere il 22', quando Borja Valero, su cross di Barella, prima colpisce la traversa da due metri e poi corregge il proprio errore. «Ho aspettato la mia occasione, voglio sfruttarla» dice lo spagnolo all'intervallo.

L'Inter rientra in campo meglio, trovando il tris con Lukaku di testa, su cross di Barella, mentre la difesa del Cagliari è contemplativa. Soltanto qui i sardi iniziano a giocare: Nainggolan, ex applauditissimo, trova il primo squillo colpendo il palo al 68', poi è Oliva a segnare al 73', liberato da un bel colpo di tacco di Cerri. Nemmeno il tempo per i rossoblù di crederci, con il doppio ingresso di Joao Pedro e Birsa, che l'Inter la chiude, con Ranocchia a segnare di testa su corner di Biraghi.

