Chiamatela zona Theo Hernandez. Dieci giorni dopo la rete nel recupero contro il Parma, il francese risolve anche il match contro la Lazio, e regala al Milan il primato sotto l'Albero di Natale. Il 3-2 mantiene la squadra di Stefano Pioli al comando, e sarebbe stato ingeneroso chiudere l'anno Solare come migliore squadra sui 12 mesi ma per la prima volta senza il primato nel 2020-21. E invece dopo aver firmato da solo la doppia rimonta contro il Parma, Hernandez sventa un altro 2-2 (sarebbe stato il terzo nelle ultime quattro gare) che avrebbe visto per una volta il Milan nel ruolo della lepre catturata. Troppo è il carattere, troppa è la compattezza del gruppo di Stefano Pioli, e troppe sono le occasioni delle reti nel finale, per credere che siano soltanto coincidenze. Il colpo di testa dell'esterno sinistro sul cross di Calhanoglu migliore in campo punisce oltremodo la Lazio che viaggia oltre il 60% di possesso palla e a metà ripresa sembra addirittura poterla vincere. Poi però Simone Inzaghi toglie Milinkovic-Savic e Immobile e i biancocelesti spariscono dal campo. Non basta il prodigio di Reina su Rebic all'87' per salvare il pareggio, l'ultima parola è di Theo, che conclude dodici mesi che per il Milan sono stati da 79 punti in 34 gare (contro i 73 dell'Inter e i 65 della Juventus). Il Milan resta capolista al termine di una gara emozionante come poche. Stefano Pioli vince da ex di turno nonostante le assenze di Ibrahimovic, Kjaer e Bennacer, a cui si aggiunge la squalifica di Kessie (senza di lui è soltanto la terza vittoria dei rossoneri nelle ultime tre stagioni!), mentre Tonali e Rebic recuperano in extremis. Proprio il croato è il primo a segnare, dopo 10', su cross di Calhanoglu dal corner: Rebic chiude così un lunghissimo digiuno, lungo oltre cinque mesi, con la prima rete stagionale. Il secondo digiuno che salta è quello di Calhanoglu in campionato: dopo la rete annullata contro il Sassuolo, il turco realizza il 2-0 su rigore per fallo dell'incerto Patric, in campo al posto di Acerbi, su Rebic al 17' spiazzando Reina. Il Milan finisce però qui, e la Lazio prende in mano la gara, trascinata da Correa prima e Luis Alberto poi. Una staffetta necessaria perché dopo aver causato il rigore del 2-1 (dubbio il fallo di Kalulu) l'argentino esce acciaccato. A concretizzare il rigore non è Immobile, sul cui tiro Donnarumma è come sempre maestoso e devia sul palo, ma sul tap-in segna Luis Alberto di testa. La Lazio avanza progressivamente il baricentro e trova il meritato pari al 59', quando Immobile anticipa Kalulu e devia in rete l'assist di Milinkovic-Savic.

COLPO FINALE

La Lazio non approfitta del vantaggio, e abbassa i giri, sostituendo proprio i due fautori della seconda rete con due cambi difficili da comprendere. E così la gara cambia: il Milanravviva l'attacco con Hauge al posto di un deludente Leao, e si fa pericoloso con Rebic all'85' ma Reina è eccellente nel salvare il risultato e sul prosieguo il croato sfiora il palo. Ma lo spagnolo non può nulla in recupero, quando Hernandez fa esultare il Milan. Che resta leader, ma che non toglie gli occhi dal mercato. A proposito, nel prepartita il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini aveva negato l'ipotesi Papu Gomez: Papu è un giocatore dell'Atalanta e se c'è un ruolo in cui siamo coperti è proprio quello. Ma un innesto in attacco - un vice-Ibra - e uno in difesa serviranno, anche soltanto per proseguire la corsa verso la Champions. Ben sapendo che servirà risolvere in tempi brevi le questioni dei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu.

