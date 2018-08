Chelsea, tripletta Sarri Abramovich vende?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Maurizio Sarri potrebbe essere l'ultimo allenatore dell'era Abramovich. Secondo il Sunday Times, il patron del Chelsea avrebbe chiesto a una banca statunitense una valutazione del club di cui è proprietario dall'estate 2003, primo passo verso una possibile cessione delle sue quote. La stima di Raine Group (l'istituto interpellato dal magnate russo) si aggirerebbe sui 2 miliardi di sterline, oltre 2,2 miliardi di euro. Nel frattempo i Blues restano a punteggio pieno in Premier League con 3 vittorie in altrettante partite, l'ultima ieri a...