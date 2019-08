Chelsea bello e sfortunato ai rigori vince il Liverpool

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GARANon è stato facile per il Liverpool vincere contro il Chelsea e conquistare la sua quarta Supercoppa Europea, dopo i successi del 1977, del 2001 e del 2005. Festeggiano i Reds che si impongono ai calci di rigori (7-6, dopo il 2-2 al 120'): decisivo l'errore di Abraham, che si fa parare il tiro da Adrian. Lo spagnolo, arrivato pochi giorni fa dal West Ham, non fa rimpiangere Alisson, fuori per un infortunio al polpaccio.Al Chelsea non bastano i gol di Giroud e Jorginho perché i Reds colpiscono due volte con Mané e dagli 11 metri non...