«Che eurogol, non mi rendo conto»

(A.M.) «Sono molto contento perché questa è proprio la mia prima doppietta da professionista e l'ultima risaliva ai tempi in cui giocavo in serie D. Farla in questo momento mi rende troppo contento».Con la maglia granata Paolo Bartolomei non aveva mai realizzato una doppietta e non poteva dunque trovare occasione migliore per un simile exploit, ribaltando l'iniziale vantaggio barese con due gol di grande fattura su cui il portiere dei pugliesi Micai nulla poteva. Facili da immaginare le emozioni provate in quei momenti: «Nel primo gol...