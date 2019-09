CHARLES, UNO SPECIAL TWO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROTAGONISTAMONZA A volte basta una settimana per cambiarti la vita. Nel giro di sette giorni Charles Leclerc è diventato il nuovo numero uno della Ferrari, l'idolo dei tifosi del Cavallino e anche la bestia nera di Hamilton. E purtroppo per Vettel, si è anche rivelato un compagno scomodo, veloce e spietato che ne ha ridimensionato le ambizioni e forse pure il futuro ferrarista. In sette giorni Leclerc ha messo insieme due pole e due vittorie. Sulle due piste più leggendarie della F1: Spa e Monza. Ma come ha spiegato lui stesso con un...