LE REAZIONISPIELBERG Doppiati e soddisfatti. Così in Ferrari al termine di una gara andata anche un po' meglio del previsto. Tanto è vero che Leclerc, settimo alle spalle di Sainz, si è meritato anche il titolo di pilota del giorno nel consueto sondaggio effettuato da Sky a livello globale. Ultimo dopo il primo giro per un contatto con l'Alpha Tauri di Gasly che lo ha costretto a una lunga sosta ai box per cambiare il musetto della SF21,...