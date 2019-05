Charles, bastano sedici giri per far innamorare i tifosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOMeglio un giorno da leone che cento da pecora. Tradotto nel linguaggio della F1, meglio mettersi in mostra con alcuni sorpassi aggressivi anche se poi si è costretti al ritiro, che un piazzamento scialbo nelle retrovie. Nell'albo d'oro di Montecarlo resterà il secondo posto di Vettel che ha interrotto finalmente la striscia di doppiette Mercedes e rappresenta per adesso il miglior risultato stagionale per la Ferrari. Ma nell'immaginazione della gente rimarrà invece scolpita per sempre la gara rocambolesca di Charles Leclerc....