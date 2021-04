Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CHAMPIONSUn piede a Istanbul, nella finale in programma il 29 maggio. Al Parco dei Principi vince il Manchester City. Esulta Pep Guardiola, che insegue la Champions (vinta due volte, nel 2009 e 2011, con il Barcellona) da quando ha detto addio alla Catalogna. Ha fallito con il Bayern Monaco, non si è mai ripetuto con i Citizens. Stavolta potrebbe essere diverso. Basterà non mandare tutto all'aria nel ritorno del 4 maggio per eliminare il...