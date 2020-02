CHAMPIONS

TORINO Le tappe di avvicinamento sono esaurite, torna la Champions e la Juve tra Lione, Inter e Milan (Coppa Italia) non potrà permettersi passi falsi: è il momento del tutto per tutto e mai come ora servono certezze, risultati e fiducia, praticamente tutto quello che è mancato in pianta stabile fino a questo momento. Dopo i passi falsi di Napoli e Verona, però, qualche scorcio di Juve si è intravisto, la squadra si è ricompattata riconquistando la vetta della classifica in solitaria, e Sarri ha abbandonato le sperimentazioni, privilegiando logica e pragmatismo. Cuadrado è tornato a fare l'attaccante (due partite da esterno alto: un gol e un assist), Dybala pure, falso nueve al centro dell'attacco.

LA SVOLTA

Decisivo il contributo di Ramsey promosso mezz'ala, come ai tempi dell'Arsenal. Spostando al loro posto tutte le pedine Sarri ha ritrovato l'ordine delle cose, in un 4-3-3 tornato di riferimento. Sarà così anche in Champions, con il probabile rientro di Pjanic in regia: il bosniaco ieri si è allenato regolarmente in gruppo, Higuain resta in dubbio. Il tridente offensivo sarà quello di Ferrara, e Ronaldo prende la mira: su 128 reti in Champions ne ha segnate più della metà (65) nelle fasi ad eliminazione diretta, nelle partite decisive non perdona. E contro l'Inter andrà a caccia del record assoluto di reti consecutive in A, dopo aver eguagliato Batistuta e Quagliarella. «Congratulazioni a Ronaldo per il record il messaggio social del Re Leone con frecciatina finale -, ma riposando tra una partita e l'altra è più facile». L'intesa con Dybala è rifiorita nell'ultimo mese, Paulo si è riscoperto cervello ma anche leader, proprio come Chiellini. Vulnerabilità difensiva, fluidità della manovra, e una concretezza offensiva limitata sono i tre aspetti che preoccupano di più Sarri, a Lione torna Bonucci in coppia con de Ligt, mentre a centrocampo, se rientra Pjanic, ballottaggio Rabiot-Ramsey accanto a Bentancur.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA