CHAMPIONS

TORINO Il Lione per riscattare la stagione, la Juve per rilanciarsi dopo la vittoria dello scudetto. Un'eliminazione agli ottavi di Champions stravolgerebbe gli equilibri di entrambe, Sarri e Garcia stasera si giocano tutto, anche se hanno troppa esperienza per confermarlo a parole. «Non è una mia rivincita personale sulla Juve - le parole del tecnico del Lione -, i nostri avversari prendono più gol di prima, ma noi non arriviamo qua per difenderci. Percentuali? Direi 50% e 50% nonostante l'1-0 dell'andata».

I DIRIGENTI

La panchina di Maurizio Sarri scotta, perché il mancato accesso alle Final Eight sarebbe un fallimento che - sommato alle incertezze a livello di gioco e spogliatoio dello scudetto - potrebbe indurre al cambio di guida tecnica, e valutazioni a livello dirigenziale (Paratici). Non c'è il minimo margine di errore, e Sarri lo sa: «Vincere è sempre un evento straordinario, che non va mai trattato come ordinario».

LO SCUDETTO

Ribadisce il successo in campionato e contrattacca: «Non ho pensato che potrebbe essere l'ultima partita con la Juve, significherebbe dare dei dilettanti ai nostri dirigerti, che invece sono di altissimo livello. La valutazione relativa a proseguire o cambiare sarà indipendente da questa partita e non basata sull'onda emotiva del momento». Vero in parte, perché il decisionismo di Andrea Agnelli l'ha spinto anche a decisioni impulsive e controcorrente, come gli addii di Marotta e Allegri. «Sarà impossibile giocare con leggerezza. È una partita difficilissima», e per Sarri è già iniziata.

Alberto Mauro

COSÌ IN CAMPO

JUVENTUS 4-3-3: 1 Szczesny, 13 Danilo, 4 de Ligt, 19 Bonucci, 13 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 16 Cuadrado, 9 Higuain, 7 Ronaldo. All. Sarri

LIONE 3-5-2: 1 Lopes; 5 Denayer, 6 Marcelo, 20 Marçal; 14 Dubois, 25 Caqueret, 39 Bruno Guimaraes, 8 Aouar, 27 Cornet; 11 Depay, 9 Dembélé. All. Garcia

Arbitro Zwayer (Ger)

Tv: Ore 21 diretta Sky Sport e Sky Sport Uno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA