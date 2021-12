Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CHAMPIONS LEAGUEMilano si riavvicina all'Europa in una notte traslucida di magia, notte di Coppe dei Campioni, a incrociare i destini e a misurare il proprio valore col meglio che ci sia nella tradizione e nella storia, Real Madrid e Liverpool. Ci era mancata tanto, anzi era mancata a tutto il calcio italiano, che ha bisogno delle sue eccellenze per uscire dal guscio di provincialismo autoreferenziale in cui è avvolto. Ora Milano è proprio...