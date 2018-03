CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHAMPIONS LEAGUELe grandi di Spagna per Juve e Roma. La mano di Andriy Shevchenko, ex bomber del Milan oggi ct dell'Ucraina e ambasciatore della finale di Kiev, ha evitato il derby italiano in Champions, ma ha pescato le avversarie peggiori, ranking alla mano: Real e Barcellona. A distanza di 10 mesi dalla finale di Cardiff, i bianconeri ritroveranno i Blancos, detentori del trofeo da due anni. Uno dei rivali che Allegri si era augurato di evitare alla vigilia, l'altro era il Barcellona, rilanciato dal doppio successo negli ottavi contro il...