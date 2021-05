Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CHAMPIONS LEAGUELa Champions parla inglese, sarà il Chelsea (alla terza finale nella sua storia, la seconda consecutiva per Tuchel) a contendere il trofeo al City di Guardiola. Sfuma l'incrocio suggestivo con Zidane, incapace di ribaltare l'1-1 di Valdebebas. Spagnoli in ginocchio, quasi sorpresi dalla fame e la qualità offensiva dei ragazzi di Tuchel, che fanno due gol ma potrebbero segnarne almeno 5. Real non pervenuto, scherzato in...