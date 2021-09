Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CHAMPIONS LEAGUEL'Europa aspetta il riscatto di Milano. Dopo le sconfitte con molti rimpianti nel primo turno di Champions, Milan e Inter cercano stasera i primi punti. I rossoneri contro l'Atletico Madrid di Simeone, per cancellare la sconfitta di Liverpool, partita nella quale subirono molto ma si trovarono anche avanti 2-1; i nerazzurri con lo Shakthar allenato da De Zerbi, per dimenticare l'amarezza del ko casalingo con il Real Madrid, in...