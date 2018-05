CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHAMPIONS LEAGUE Il Real ha fatto 13. La squadra di Zidane si conferma infallibile nei grandi appuntamenti e ieri sera ha vinto la sua 3ª finale di Champions consecutiva, portando a 13 il numero di successi totali nella regina delle competizioni continentali. A Kiev gli spagnoli hanno avuto la meglio sul Liverpool per 3-1, grazie a due errori incredibili del portiere dei Reds e a una giocata sontuosa di Gareth Bale, in campo nell'ultima mezz'ora, dopo il provvisorio pareggio di Mané. Una doppia beffa per i Reds, sfortunati negli episodi come...