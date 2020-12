VOLLEY

TREVISO La grande pallavolo femminile europea torna in Veneto. Dopo avere ospitato la Final Four di Champions League nel 2017 e altre sfide di alto livello nelle edizioni precedenti e successive, il Palaverde di Villorba, alle porte di Treviso, si appresta ad essere teatro (sia pure silenzioso visto che si giocherà a porte chiuse per le norme anti Covid) di 6 partite del girone B di Cev Champions League: si parte oggi alle 18 con A. Carraro Imoco Calcit Kamnik.

Se non fosse in corso una pandemia, le partite tra le quattro squadre del girone A. Carraro Imoco, Fenerbahce Istanbul (Turchia), VB Nantes (Francia) e Calcit (Slovenia) si sarebbero giocate come sempre sui campi delle singole squadre con gare di andata e ritorno spalmate tra novembre e febbraio. I rischi connessi alla diffusione del coronavirus hanno tuttavia consigliato alla Cev e ai club di concentrare le partite in due bolle biosicure, ospitate da due squadre per ogni girone. Dopo Scandicci nel girone A e Novara nella pool E, Conegliano sarà la terza squadra italiana a ospitare la bolla di andata, mentre quella di ritorno per il girone delle pantere trevigiane si giocherà a Nantes a fine gennaio. Solo in quel momento si conosceranno le ammesse ai quarti di finale.

ESTRAZIONE A SORTE

È stata la sorte ad assegnare l'organizzazione delle bolle tra i club che avevano manifestato la loro disponibilità non solo a mettere a disposizione gli impianti di gioco ma anche ad attivare i protocolli anti contagio. Mentre le pantere, che proprio oggi festeggiano il primo anniversario della vittoria nel Mondiale per club, continueranno a soggiornare all'Imoco Village alle porte di Conegliano, le tre squadre straniere sono ospitate all'hotel Le Terrazze di Villorba, dove ieri è stata organizzata in collaborazione con l'Ulss 2 Marca Trevigiana la somministrazione dei tamponi di controllo ad atlete, staff tecnici, dirigenti, arbitri e delegati Cev. Domani è in programma un nuovo tampone per tutti.

Si giocherà a porte chiuse ma la copertura mediatica sarà imponente, con dirette che si alterneranno su Sky Sport, Rai Sport, Eurovolley Tv e il canale Youtube Cev European Volleyball. A. Carraro Imoco Calcit di oggi sarà visibile su Sky Sport, Eurovolley e in chiaro su Youtube. A fare gli onori di casa di quella che si prospetta come una tre giorni di grande pallavolo internazionale è il presidente del team trevigiano Piero Garbellotto: «Ci teniamo a dare il benvenuto e il nostro in bocca al lupo alle delegazioni delle squadre impegnate in questa bolla, a commissari di gara, arbitri, dirigenti e media che parteciperanno a questo grande evento che siamo onorati di ospitare a un anno esatto dalla grande esperienza del Mondiale di Shaoxing. Lo sforzo organizzativo per il successo della manifestazione è per noi importante, ma volevamo dare un segnale di vitalità del movimento, noi come le altre squadre italiane che hanno ospitato le bolle, confermando come nonostante le grandi difficoltà portate dalla pandemia il volley italiano con orgoglio e ottimismo sia capace di guardare avanti e mantenere il più possibile alti qualità e obiettivi».

Fin dal match inaugurale, tutti i riflettori saranno puntati sulle stelle del raggruppamento, a partire dall'opposto coneglianese Paola Egonu: «A marzo il virus ci ha fermate sul più bello, adesso possiamo continuare quello che abbiamo solo interrotto la scorsa stagione. Per fare bene dovremo giocare al nostro massimo livello tutte e tre le sfide».

Completa il programma odierno, alle 20.30, Nantes Fenerbahce.

Luca Anzanello

