LE DECISIONI

ROMA La Champions sarà alzata al cielo di Lisbona il 23 agosto. L'Europa League a quello di Colonia due giorni prima. All'ultimo atto di entrambe le competizioni si arriverà tramite final eight. La Supercoppa Europa, invece, si svolgerà a Budapest. Istanbul, sede iniziale, ospiterà la finale 2021. Dopo le tante indiscrezioni ecco la conferma. È arrivata ieri dal Comitato esecutivo della Uefa. Entro metà luglio verrà messo a punto anche il rigido protocollo medico che consentirà di giocare. Tutte le gare saranno a porte chiuse anche se Andrea Agnelli, presidente dell'Eca e membro del Comitato Esecutivo Uefa, si è augurato che presto possano tornare anche gli spettatori.

IL SISTEMA

Come funzionerà la Champions? Quarti di finale e semifinali si disputeranno con la formula della Final Eight a Lisbona a partire dal 12 agosto. Le restanti partite degli ottavi, tra cui Barcellona-Napoli e Juventus-Lione, si giocheranno il 7 e l'8 agosto, ma è ancora da decidere se negli stadi delle squadre di casa o in Portogallo. I quarti di finale si terranno dal 12 al 15 agosto, le semifinali il 18 e 19 agosto. I sorteggi per i quarti di finale e le semifinali si terranno il 10 luglio a Nyon. Saranno inoltre consentite le cinque sostituzioni.

EUROPA LEAGUE

Discorso simile per l'Europa League. Gli ottavi si giocheranno il 5 e il 6 agosto. Ancora da stabilire se gli ottavi di finale per i quali è già stata giocata l'andata andranno in scena nella sede della squadra di casa o in Germania. Diversa la situazione di Inter-Getafe e Roma-Siviglia, di cui era stata posticipata anche la sfida d'andata: si giocheranno in forma di gara singola in sede da confermare. I quarti si terranno il 10 e l'11 agosto, le semifinali il 16 e il 17 e la finale come detto a Colonia. Danzica, sede iniziale, ospiterà la finale 2021. La Supercoppa Europea invece si giocherà il 24 settembre a Budapest.

COPPE 2020-2021

Il termine ultimo per l'iscrizione delle squadre di ogni campionato sarà il 3 agosto per la Champions e l'Europa League. Per evitare sovrapposizioni, i turni preliminari di qualificazione si giocheranno in gara unica, tranne i play-off della Champions. Il nuovo calendario della fase di qualificazione e della fase a gironi 2020-21 prevede per la Champions League i turni preliminari dall'8 agosto al 16 settembre, i playoff il 22-23 e il 29-30 settembre, la fase a gironi il 20-21 e 27-28 ottobre, 3-4 e 24-25 novembre, l'1-2 e l'8-9 dicembre. Per l'Europa League 2020-21 preliminari dal 20 agosto al 24 settembre, playoff l'1 ottobre, fase a gironi 22 e 29 ottobre, 5 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre.

EURO 2021

L'Europeo, pur mantenendo il nome Euro 2020, si giocherà dall'11 giugno all'11 luglio 2021. Le 12 città ospitanti sono state confermate. Roma resta la sede della gara inaugurale Tutti i biglietti rimangono validi, ma gli acquirenti che desiderano comunque restituirli potranno richiedere il rimborso dal 18 giugno al 25 giugno tramite euro2020.com/tickets.

