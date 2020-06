LA FORMULA

ROMA Final Eigth di Champions League a Lisbona, stessa formula per l'Europa League in Germania (città candidate Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia dove si giocherebbe la finale). Queste le decisioni che la Uefa dovrebbe ufficializzare dopo l'esecutivo di domani dando seguito ai rumors susseguitisi dopo la rinuncia di Istanbul ad ospitare l'atto conclusivo della Champions League a causa delle misure da dover rispettare per contrastare la pandemia. Unica differenza tra le due Coppe e che per quella dei Campioni i ritorni degli ottavi già cominciati (fra i quali Lione-Juve 1-0) si giocheranno sui campi di chi all'andata era in trasferta. Nell'ex coppa Uefa, invece, anche i match già cominciati (sono sei) si concluderanno sul campo neutro tedesco mentre Inter-Gefate e Roma-Siviglia saranno in gara unica. Inoltre, precedenza agli ottavi di Europa League (10-21 agosto) rispetto a quelli di Champions (12-23). Il percorso finale di tutte e due le manifestazioni, infine, sarà sorteggiata in un turno unico stilando un tabellone tennistico. Ma ecco nel dettaglio.

SI VA IN PORTOGALLO

Come detto, non cambiano le sedi degli ottavi di finale per Juventus e Napoli, in programma 7 e 8 agosto. I bianconeri ospiteranno il Lione (già in vacanza per l'interruzione definitiva della Ligue 1) a Torino (andata 1-0 per la squadra di Garcia in Francia). Il Napoli, invece, giocherà al Camp Nou di Barcellona dove si ripartirà dall'1-1 del San Paolo. Le altre due sfide cominciate e rimaste a metà a causa dello stop per il coronavirus sono Bayern-Chelsea (3-0 per i tedeschi all'andata) e Manchester City-Real Madrid (siamo sul 2-1 per la squadra di Guardiola). Già qualificate ai quarti l'Atalanta, che ha eliminato il Valencia con il punteggio totale di 8-4, il Psg che aveva superato 3-2 il Borussia Dortmund, il Lipsia grazie al 4-0 complessivo sul Tottenham e l'Atletico Madrid che nella partita focolaio di Covid (stimati 41 morti dovuti a questo match) fece fuori il Liverpool campione in carica con il 4-2 complessivo maturato nel match di ritorno ad Anfield Road. Le date: quarti 12-13-14-15 agosto; semifinali 18-19 agosto; finale 23 agosto. Partite da disputare (chissà se con un po' di pubblico...) nei due stadi di Lisbona ovvero il Da Luz del Benfica (64mila posti) e l'Alvalade dello Sporting (50mila posti).

OTTAVI TEDESCHI

Tutta in Germania, come detto, l'ex coppa Uefa. Compresi i retour match degli ottavi già cominciati ovvero Basaksehir-Copenaghen (1-0), Olympiakos-Wolverhampton 1-1, Rangers-Bayer Leverkusen 1-3, Wolfsburg-Schaktar 1-2, Eintracht Francoforte-Basilea 0-3 e Lask Linz-Manchester United 0-5. Gara secca, dunque, solo per Inter e Roma rispettivamente contro Getafe e Siviglia. Europa League che scatterà il 10 agosto per chiudersi il 21. Individuata, infine, data sede della Supercoppa Europea: si giocherà a Budapest il 24 settembre.

Romolo Buffoni

