CHAMPIONS

Dal campionato alla Champions la musica per la Juve di novembre non cambia. Stasera all'Allianza Stadium contro il Ferencvaros, Andrea Pirlo attende risposte importanti prima di tutto sullo stato dei lavori. Un bollino che certifichi l'avanzamento del cantiere bianconero che tanta apprensione ha creato ai tifosi nelle prime settimane, con una raffica inquietante di pareggi. Ma la buona partita di sabato con il Cagliari ha dato la netta impressione che la Juventus stia svoltando. E stasera Pirlo chiede, appunto, prima di tutto una conferma di quanto visto in campionato.

«Contro il Cagliari siamo entrati con il piglio giusto e ci sono stati buoni segnali, adesso serve continuità nelle prestazioni e nei risultati, una grande squadra si riconosce da questo - sottolinea l'allantore alla vigilia -. E col Ferencvaros l'approccio deve essere come se si giocasse una finale, serve per la crescita».

INTENSITÀ

Atteggiamento non del tutto scontato quando si tratta della Signora delle ultime stagioni, che spesso a una buona prova ne ha fatta seguire una rilassata. E tenendo conto del facilissimo 4-1 dell'andata, costruito praticamente passeggiando, Pirlo e il suo staff non devono sentirsi del tutto tranquilli, tanto che il Maestro avverte sibillino: «Se ci dovesse essere meno intensità mi darebbe fastidio, molto».

Certo si gioca anche per il risultato, per ottenere la matematica certezza del passaggio agli ottavi con due turni di anticipo e, di conseguenza, poter gestire con meno pressione i prossimi impegni ravvicinati. Anche questo un discorso da fare con attenzione, perchè la Juve così zeppa di individualità e di talento ha più volte dimostrato, fin dai tempi di Allegri, di aver bisogno proprio del pungolo del risultato per dare il meglio di sè. «È fondamentale chiudere il discorso qualificazione per dare respiro a qualche giocatore per eventuali rotazioni future - spiega il tecncio bianconero -. In questo modo, avremmo due partite contro Dinamo Kiev e Barcellona da affrontare in maniera diversa e più focus sul campionato».

A complicare la vita a Pirlo (altra costante) gli infortuni. Appena recuperato De Ligt dopo tre mesi di assenza, ecco che si ferma (problema muscolare ma nulla di grave) Demiral che si aggiunge agli infortuni dei professori della difesa Bonucci e Chiellini. In sostanza è rimasto un solo difensore centrale di ruolo, l'olandese, appunto, con appena una partita nelle gambe. A fare coppia con lui in mezzo alla linea arretrata sarà adattato Danilo, mentre Alex Sandro, anch'egli rientrante da un lungo stop, partirà sulla fascia dall'inizio dopo qualche spicciolo di partita con Cagliari. L'altro terzino sarà Cuadrado. «Bonucci e Chiellini sono forti ed è dura senza di loro, ma abbiamo tanti leader quindi non dovrebbe cambiare niente» dice Szczesny durante la conferenza stampa.

Spazio anche a Dybala che, come anticipa Pirlo, «ha bisogno di mettere minuti nelle gambe» e partirà dall'inizio al posto di Morata e a fianco di Ronaldo. Abbondanza a centrocampo con il recupero di Ramsey che andrà in panchina, mentre la regia dovrebbe essere affidata a Bentancur.

Antonio Liviero

© RIPRODUZIONE RISERVATA