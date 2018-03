Champions: 4 sostituzioni, Var rinviato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REGOLE UEFALa prossima Champions League proporrà importanti novità, ma non quella più attesa. Il Var, infatti, per il momento resta in stand-by, come ha spiegato il presidente dell'Uefa, Alexander Ceferin: «Prima bisogna avere la certezza che il sistema sia perfetto, non possiamo permetterci di sbagliare nel nostro torneo più importante. Gli arbitri non sono pronti, dobbiamo perfezionare il tutto». Non certo una bocciatura, però, come ha sottolineato Andrea Agnelli al termine dell'assemblea dell''European club association, che ha...