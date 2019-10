CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHAMPIONS/1TORINO Arriverà prima il sesto Pallone d'Oro o la sesta Champions in carriera? Dubbi legittimi di un fuoriclasse inarrivabile. Alla vigilia della Lokomotiv ci pensa Ronaldo a caricare il gruppo, accanto a Sarri: sprizza consapevolezza e fiducia, parla con l'entusiasmo di un ragazzino e l'esperienza di un veterano consumato, ma per nulla logorato. Anzi, carico a molla dopo la rete numero 701 al Bologna (ora nel mirino gli 805 gol di Bican, miglior marcatore all time) e deciso a riportare la Champions League a Torino dopo 23 anni....