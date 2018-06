Chamizo re della lotta, Mori oro nella ginnastica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIOCHI DEL MEDITERRANEOSenza il nuoto, terminato lunedì, i Giochi del Mediterraneo regalano molti meno podi, all'Italia. A Tarragona, in Spagna, è il sollevamento pesi a dare medaglie, rare, in questo sport. L'oro è per Cristiano Ficco, 17 anni, solleva 153 chili e si aggiudica la gara di strappo categoria 85 chili, finirà poi quarto nello slancio. Argento per Giorgia Bordignon, nella categoria 69 chili, nello strappo solleva 101 chili al secondo tentativo, oro all'egiziana Sara Ahmed con 105. Bronzo per Milena Gianelli, con 89...