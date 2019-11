CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Cesare Prandelli, l'Italia ha chiuso le qualificazioni agli Europei con il 9-1 all'Armenia, sono 11 vittorie di fila. È vera gloria? «Mancini ha creato una nazionale molto giovane, con grande entusiasmo. Agli Europei vedremo se ci sarà il giusto compromesso fra gioventù ed esperienza, servono coraggio e spensieratezza».Il ct faceva giocare bene la Lazio, l'Inter meno; il Manchester City non sempre e dal Galatasaray si era come inabissato «Ha avuto una grande visione, la capacità di programmare, inserendo giocatori con poche partite in...