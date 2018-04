Ceferin: «Agnelli un gentiluomo, ma Collina non si tocca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Collina non si tocca e per il Var in Champions è ancora presto. Così il presidente Uefa Alexander Ceferin scagiona il designatore europeo degli arbitri, l'italiano Pierluigi Collina, dopo le polemiche seguite a Real Madrid-Juventus e allo sfogo di Buffon e del presidente bianconero Agnelli. Collina «non ha colpe - dice Ceferin intervistato dalla Gazzetta dello sport -. È come l'allenatore che sceglie la squadra: seleziona i migliori per vincere, poi possono succedere cose controverse: ma lui che colpa ne ha? E poi non mi sembra sia...