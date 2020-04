TENNIS

Prima di oggi era successo solo per le bombe di Hitler cadute sull'All England Club e ancora prima durante la Grande Guerra. Wimbledon, il torneo dei tornei, che incarna le radici, la storia e la tradizione del tennis, è stato cancellato a causa della pandemia globale da coronavirus. La notizia era nell'aria ed è arrivata puntuale la conferma al termine della riunione annunciata già la scorsa settimana dall'Aeltc, il comitato organizzatore del club più famoso del mondo, alla quale hanno partecipato Lta (la federtennis britannica), sponsor e stakeholder. «I 134esimi Championships si giocheranno dal 28 giugno all'11 luglio 2021. A motivare questa decisione - si legge nel comunicato - sono state la salute e la sicurezza del pubblico nel Regno Unito, degli appassionati, dei giocatori, ospiti, staff, personale, volontari, partner e residenti locali, nonché la nostra più ampia responsabilità nei confronti degli sforzi che si stanno facendo per affrontare questa sfida globale». La data di inizio era fissata per il 29 giugno: mancano ancora tre mesi, ma la situazione in Inghilterra sta peggiorando e il picco dei contagi secondo gli esperti è lontano.

LE REAZIONI

«Devastato», ha scritto Federer su Twitter. Un commento che lascia il segno quello di King Roger: sull'erba londinese ha trionfato 8 volte. «Io sono sotto choc», le parole sempre via social di Serena Williams, sei trionfi a Wimbledon. Mai Wimbledon si era fermato dal 1946. E dall'anno della nascita, 1877, non si giocheranno per l'undicesima volta. Durante il Primo conflitto mondiale saltarono 4 edizioni (dal 1915 al 1918), 6 invece quelle annullate per la Seconda guerra mondiale (dal 1940 al 1945). Scartata l'idea di giocare a porte chiuse, l'ultima ipotesi era quella di uno slittamento ad agosto, approfittando del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo. Due, però, le controindicazioni: la manutenzione dei campi in erba londinesi (troppa umidità) e la riduzione delle ore di luce utili per giocare. Wimbledon, però, è l'unico dei 4 Slam ad essersi assicurato anche contro le pandemie: i danni economici saranno ridotti al minimo.

Guido Frasca

