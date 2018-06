CECK, LA FAVOLA È FINITA: «HO DATO TUTTO, BENE COSÌ»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISMarco Cecchinato ci ha provato, eccome. Per due set ha giocato alla pari con Dominik Thiem, grande specialista della terra rossa, poi ha mollato di testa e di fisico, uscendo comunque fra gli applausi scroscianti del pubblico parigino, che come da previsioni si è schierato dalla sua parte. «Sentire il mio nome scandito dagli spettatori del Philippe Chatrier è stato magico - sorride il venticinquenne siciliano -. Giocavo contro un top ten ed erano tutti per me». Finisce così in semifinale il Roland Garros di Ceck, che ritorna a casa...