CASTING JUVE: C'È MOU TRE SOCIETÀ SU SARRI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VALZERMaurizio Sarri resta in vantaggio su tutti i pretendenti per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. L'attuale allenatore del Chelsea è il favorito di Fabio Paratici e piace tantissimo anche a Roma e Milan. Sarri è in attesa di incontrare Roman Abramovich, che vuole Frank Lampard (ora al Derby County) sulla panchina dei Blues. La novità di ieri è però un'altra: voci non confermate riferiscono di un clamoroso incontro a Torino in uno studio notarile tra Josè Mourinho e Andrea Agnelli. Si parla perfino di...