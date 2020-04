La possibilità anche per i club calcistici di ricorrere alla cassa integrazione era un punto delle richieste fatte dalla Figc al governo. Ieri la Lega Pro, l'Assocalciatori e l'Assoallenatori hanno stilato un accordo lanciando un «appello accorato» al governo perché consenta l'ammortizzatore sociale ai calciatori con soglia di reddito sotto i 50 mila euro l'anno. In una riunione in conference call, «è emersa chiara consapevolezza di tutte le parti dell'aggravarsi dello situazione economico- finanziaria che lo stato d'emergenza sta comportando - recita una nota della Lega presieduta da Francesco Ghirelli -. In particolare si è riflettuto sulla specificità delle problematiche sanitarie, economiche e gestionali che il mondo Serie C sarà costretto ad affrontare». L'obiettivo comune è il salvataggio nell'immediato «ma anche e soprattutto in un'ottica di medio-lungo periodo dove, come si evince dallo studio d'impatto presentato da Lega Pro, i danni cagionati dalla crisi Covid-19 emergeranno in maniera più evidente». «La Federazione e le altre componenti del sistema - si legge nel comunicato - hanno convenuto di lanciare un accorato appello al governo ed al Parlamento affinché si riesca in tempi rapidi ad intervenire in due direzioni: da un lato attraverso la concessione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali anche per i tesserati sotto i 50.000 euro di reddito annuo, strumento assolutamente necessario ed indifferibile in questo momento, e dall'altro attraverso l'introduzione di strumenti ad hoc che consentano ai club di sopperire alla carenza di liquidità ed ai danni cagionati dal maledetto virus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA