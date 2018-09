Caso Modric, l'Inter assolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DECISIONE FIFAMILANO L'Inter pensa già alla Champions ma incassa una «vittoria», se così si può chiamare, sul caso Modric. La Fifa ha informato infatti il club nerazzurro che non ci sarà alcuna indagine sulla trattativa per portare il giocatore croato a Milano. La denuncia del Real Madrid nei confronti dell'Inter non avrà seguito, perché la Fifa non ha trovato elementi per aprire una vera e propria indagine. L'accusa dei blancos nei confronti del club di Suning era quella di aver violato il regolamento sui trasferimenti dei giocatori,...