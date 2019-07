Caso Astori, c'è una nuova inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il CASOFIRENZE Su un certificato medico di idoneità alla pratica agonistica che potrebbe risultare falso, poiché attesterebbe l'esito positivo di un esame cardiologico che in realtà non sarebbe mai stato effettuato, la Procura di Firenze ha aperto una seconda inchiesta, per falso, sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 a Udine nel ritiro pre-partita nella sua camera di albergo.La nuova inchiesta sarebbe distinta da quella per omicidio colposo che vede già da tempo indagati i medici Giorgio...