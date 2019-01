CASELLATO E ACOSTA 8 SETTIMANE DI STOP

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYROVIGO Nel mondo del rugby europeo un insulto razzista, con pentimento immediato, vale quanto uno sputo, senza pentimento. La commissione disciplinare dell'Eprc ha comminato otto settimane di squalifica a Umberto Casellato, allenatore della FemiCz Rovigo, per l'insulto Nero di m... a Jeremy Su'a durante la partita. Otto settimane anche a Romulo Acosta, pilone dell'Argos Petrarca, per lo sputo addosso a Massimo Cioffi durante il corridoio finale fra giocatori; episodio inizialmente non emerso nelle cronache, ma portato a conoscenza dei...