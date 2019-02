Casellato, a Rovigo stavolta arrivano i carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TOP12Vincendo col bonus il big match del XV turno contro il Valorugby Emilia, la FemiCz Rugby Rovigo raggiunge il Kawasaki Robot Calvisano in testa alla classifica di Top12. Al Battaglini i Diavoli si confermano squadra solida e trafiggono subito i Bersaglieri con Costella. La reazione rossoblù è veemente e prima dell'intervallo porta al bis di Majstorovic e alla meta di Vian. A inizio ripresa la squadra di coach Manghi rimette tutto in discussione con Dell'Acqua, poi non concretizza una lunga fase di possesso. Rovigo rimette fuori la testa...