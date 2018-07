Casalmaggiore si conferma campione d'Italia a Lignano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYA Lignano Sabbiadoro, sono state le grandi giornate del sandvolley 4x4, col pubblico estasiato. Atlete abbronzatissime, corpi scolpiti, musica e festa. Si conferma campione d'Italia l'Apis Casalmaggiore, che in A1 ha mancato i playoff, nonostante la Champions di due anni fa, e di nuovo batte Savino del Bene Scandicci. Le cremonesi di coach Federico Bonini, 38 anni, superano le campane di Baronissi in semifinale per 2-1, poi il 2-0 in finale. Libero è la piemontese Francesca Napodano, palleggia la leccese Valeria Caracuta e schiacciano...