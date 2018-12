CARRARO SUL PODIO FEDE SENZA FINALE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONDIALI DI NUOTOIl mondiale in vasca corta di Hangzhou, in Cina, porta un altro bronzo. E' di Martina Carraro, genovese di 25 anni, sui 50 rana, mentre il fidanzato Fabio Scozzoli è quarto sui 100: era favorito, con i tempi della semifinale. A Nordest, ci sono il passaggio sofferto in finale di Piero Codia, campione europeo dei 100 delfino, ma in vasca lunga, e l'uscita in semifinale di Federica Pellegrini, sui 100 stile. La 30enne di Spinea ama la velocità, le sono mancati 10 centesimi, certo i 25 metri penalizzano le sue progressioni, le...