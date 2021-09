Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONISOCHI Il terzo posto di Sainz non basta alla Ferrari. Il bilancio nel GP di Russia ha un titolo amaro: un podio e un pugno di mosche. Nel weekend in cui la Scuderia ha raccolto anche sensazioni positive, per la bravura confermata dei suoi piloti e le interessanti indicazioni arrivate dall'uso della quarta power unit stagionale, non mancano le note negative. E' stato lo stesso Mattia Binotto a sottolinearle. «Bravissimi Carlos e...